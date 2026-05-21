二宮和也さん（42）が、6月に開催される映画の特別イベントのアンバサダーに就任することが発表されました。『シークレットシネマ』は、映画を愛するアンバサダーが選んだ“人生で一度は映画館で観てほしい一本”を、当日までタイトルを伏せて上映するという一日限りの特別イベント。今回、イベントのアンバサダーに就任した二宮さんは、“映画館の魅力をより広げていきたい”という熱意に共鳴し、オファーを引き受けたということ