「孤独は避けたいけど、決まったルールに縛られるのはもっとつらい」。そう感じるシニアは多いのではないでしょうか。既存のコミュニティーに参加すると、先輩たちの「ルール」や「こうあるべき」という同調圧力に息苦しさを感じてしまいます。無理に合わせようとすれば、自分らしさを失い、かえって孤独感が深まってしまいます。そこで大切なのは、「つながり方を自分で選ぶ」という発想です。やることがない、お金がない、人間関