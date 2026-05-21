英検®（以下、英検）5級、4級と順調にステップアップしてきた我が子。「次は3級を受けたい！」と目を輝かせる姿を見れば、その意欲を応援してあげたくなるものです。しかし、受験塾の4科目が本格化する5年生の現実は甘くありません。算数の宿題に追われ、理科の暗記にも苦戦する毎日。ここに英検の対策まで加えたら、受験勉強の土台が崩れてしまうのでは……と不安がよぎることもあるでしょう。「英検利用入試が増えている」