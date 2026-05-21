連日、日経平均株価が史上最高値を更新していますが、「株を買ってはいけない時期」というのはあるのでしょうか。金融文筆家でAll Aboutマネーガイドの田代昌之さんに、初心者が知っておきたい株を買うタイミングについて教えてもらいました。株を買ってはいけない時期とは株を買う際に、絶対にこのタイミングなら安全という時期は存在しません。一方で、「初心者が避けたほうがよいタイミング」はあります。▼市場が「儲かる」と