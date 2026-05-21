俳優でタレントの岸明日香さん、週刊SPA!5月26日号に登場。表紙と人気グラビア企画「このあと、どうする？」を飾り、中学時代の同級生との再会をテーマにしたストーリーを演じました。【写真】白のレースニットワンピが色っぽい岸明日香さん「このあと、どうする？」は、読者の想像をかき立てるシチュエーションで展開する「週刊SPA!」の人気妄想デート企画。今回は、東京の片隅で偶然再会した中学時代の同級生という設定で、芸能