物価高で実質賃金が下がり続ける中でも、中学受験の過熱は止まりません。ただ、実際の数字を見ると、1都3県の中で私立中学の受験者数が増えているのは東京都だけ。東京都は前年比101.1％ですが、一方で、埼玉県は94.3％、千葉県は97.0％、神奈川県は94.0％と減少傾向にあります。首都圏模試センター（ONETES）教育研究所長の北一成さんは、朝日新聞EduAの取材に対し、「予想以上に減少が大きかったのが神奈川県です」と答えていま