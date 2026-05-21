父親はモーテルのマザコン女装殺人鬼。【写真】『KEEPER/キーパー』悪夢的山荘ホラー『KEEPER/キーパー』が5月29日に公開される。監督は、ニコラス・ケイジ主演の『ロングレッグス』（2025年）で一躍名を挙げたオズグッド・パーキンス（52）だ。パーキンス。…その名にホラー映画好きならばピンとくるかもしれない。アルフレッド・ヒッチコック監督による不朽の名作『サイコ』（1960年）に出演したアンソニー・パーキンスの息子だ