マルチタレントの阿波みなみさんは5月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。「モテる方法」を教える動画を公開しました。【動画】“モテる”阿波みなみ「もう、あんた持てとるよ」阿波さんは「モテる方法」とつづり、1本の動画を投稿。「モテたい」という相談に対し「顔だけじゃない」「腕、腰、膝が大事なのよ」と説明しています。それらを使い力を入れ、黒い荷物を重そうに持ち上げました。最後に、カメラに向かって「持てる」と言