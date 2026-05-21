ツーリングやレジャー先での悪路走行にも対応ホンダのタイ現地法人が生産したクルマなどの輸入販売を手掛けるシルバーバックは、2026年5月19日に「PG-1 ABS タイ仕様」の取り扱いを開始すると発表しました。このモデルは2024年にタイで発売されて以降、東南アジア各国で導入が進められています。【画像】超カッコいい！ これがヤマハ「PG-1 ABS タイ仕様」です！ 画像で見る（30枚以上）PG-1は、「週末と寄り道が楽しい！」