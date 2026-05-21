5月21日（木）都内にて行われた、映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」完シェー報告会に、Aぇ! group、西村拓哉らキャスト陣と川村泰祐監督が登壇。撮影秘話などを和気あいあいと報告した。【動画】Aぇ! group＆草間リチャード敬太＆西村拓哉がグランピング満喫映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」完シェー報告会赤塚不二夫による大人気ギャグ漫画「おそ松くん」を原作に2015年にアニメ化された「おそ松さん」は、20歳を