ロックバンド「爆風スランプ」のボーカル・サンプラザ中野くん（65）が、21日放送のBS11「鶴瓶のええ歌やなぁ」（木曜後8・00）にゲスト出演し、代表曲「Runner」の知られざる裏話を明かした。山梨県に生まれ、千葉の高校を卒業後、早大へ進学。高校の同級生だったパッパラー河合らと爆風スランプを結成した。バンド最大のヒット曲といえば、「Runner」。88年にリリースし、34万枚を売り上げた。応援ソングとしてまたたく間に