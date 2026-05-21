6男7女・15人の大家族「うるしやま家」の母親、佳月さん（49）が「#あるもの弁当」をつけて子どもたちに作ったお弁当を公開し、注目を集めている。【映像】大家族うるしやま家 15人分の手料理やお弁当（複数カット）一度に一升のご飯がなくなるという夕食や、家族15人分のお弁当など、大家族ならではの料理をSNSで紹介してきた佳月。「1人で作ったんですか？ すごすぎる」「ママの手際が相変わらず良い。尊敬しかないです」な