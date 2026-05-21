Aぇ！groupと関西ジュニアの西村拓哉が21日、都内で主演映画「おそ松さん人類クズ化計画！！！！！？」（監督川村泰祐、来月12日公開）の「完シェー報告会」に出席した。大ヒット祈願で巨大だるま落としに挑戦した。イベント終盤に行われたこの企画。それまでのトークが大盛り上がりだったため、司会者からの「成功するまで何度もやるという話だったんですけど、しゃべりすぎて時間が無い。1回でいきましょう」との指示から