元タレントの木下優樹菜さん（38）が、21日Instagramのストーリーズを更新。さくっと食べられる、らくちんなお弁当を公開し、話題になっている。【映像】木下優樹菜さんと恋人のベッドでの姿や手作り弁当13歳の長女・莉々菜さんと10歳の次女・茉叶菜さんを育てている木下さん。元プロサッカー選手で交際相手の三幸秀稔さんを「ステップファミリー」と紹介しており、SNSでは一緒のベッドで寝ている姿や、木下さんが夜遅くに仕込