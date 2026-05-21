5月21日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、ナフサ不足による世間や政府の反応について取り上げた。 番組ではまず朝日新聞の記事を紹介。 中東情勢の影響で、ナフサを原料とするインクの調達が難しくなっている件だ。 食品大手企業・カルビーは、主力商品のポテトチップスなどのパッケージを、カラーから白黒に切り替えると発表。 世間はもちろん、政権中枢にも衝撃を与えた。 青木