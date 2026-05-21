◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―１ＤｅＮＡ（２１日・マツダスタジアム）ＤｅＮＡ・度会隆輝外野手（２３）が２１日、ヤクルトで１５年間プレーした父・博文氏（５４）を超える通算１７４安打目をマークした。初回１死で迎えた第１打席で３試合ぶりのヒットとなる遊撃内野安打を放ち、記念の一打とした。試合後は「父はずっと憧れの存在でしたし、その父を超えられたっていうのはすごいうれしいことですけど、もっともっと頑張