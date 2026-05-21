こちら、国が設けている「GI＝地理的表示」制度をご存じでしょうか？各地の農産品やお酒のうち一定の基準を満たしたものだけがその地域を冠したブランド名を名乗ることができます。 焼酎などの蒸留酒では1995年に長崎の「壱岐」、熊本の「球磨」、沖縄の「琉球」を、2005年に鹿児島の「薩摩」を指定。 そしておととし、東京・伊豆諸島の焼酎「東京島酒」も新たに指定されました。今、注目を集めつつあるこの焼酎、そのル&#1254