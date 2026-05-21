日本時間２１時３０分に米新規失業保険申請件数（05/10 - 05/16）、フィラデルフィア連銀景況指数（5月）、住宅着工件数（4月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 新規失業保険申請件数（05/10 - 05/16）21:30 予想21.1万件前回21.1万件（新規失業保険申請件数) 予想178.7万件前回178.2万件（継続受給者数) フィラデルフィア連銀景況指数（5月）21:30 予想18.3前回26.7（フィラデルフィ