ドル円一時１５９．１７レベル、小幅に高値を更新＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ドル円は再び買われている。高値を159.17レベルまで小幅に伸ばしている。原油高、株安、米債利回り上昇と有事のドル買いの状況となっている。 USD/JPY159.15