新規失業保険申請件数（05/10 - 05/16）21:30 結果20.9万件 予想21.1万件前回21.2万件（21.1万件から修正）（新規失業保険申請件数) 新規失業保険申請件数（05/03 - 05/09） 結果178.2万件 予想178.7万件前回177.6万件（178.2万件から修正）（継続受給者数)