マツダは21日、全面刷新した主力SUV「CX-5」の国内発売を開始しました。2回目のモデルチェンジとなる「CX-5」は、マツダの販売の4分の1を占める主力車です。全面モデルチェンジは9年ぶりで、ベビーカーを縦方向で収納できるなど車内空間を従来から大きく広げたほか、これまでのディーゼルエンジンから簡易的なハイブリッドに変更されました。先週の決算発表でマツダは、新型CX-5の販売拡大などで今年度の営業利益は昨年度のおよそ3