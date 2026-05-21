「広島３−１ＤｅＮＡ」（２１日、マツダスタジアム）広島が逆転勝利で今季初めての２カード連続勝ち越しを決めた。先発・玉村昇悟投手が今季初勝利をあげた。試合後、新井監督との一問一答は次の通り。−試合を振り返って「今日はもうタマ（玉村）が、最少失点で粘り強く試合を作ってくれたので、こういう逆転勝ちに繋がったと思います］−６回無失点で初勝利「ナイスピッチングだったと思います。前回もいいピッチ