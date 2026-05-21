5月20日（現地時間19日）に行われた「NBAプレーオフ2026」イースタン・カンファレンス決勝第1戦。クリーブランド・キャバリアーズはニューヨーク・ニックスと対戦し、延長戦の末に104－115で敗戦。キャブスは第4クォーター残り8分を切った時点で22点のリードを奪っていたものの、終盤に猛追を許し逆転負けを喫した。 この試合で大きな話題となったのが、ニッ