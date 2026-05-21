5月21日、スケッチャーズは、バスケットボールカテゴリー強化の一環として、日本で初めて国内プロバスケットボール選手とバスケットボールシューズに関する契約を締結したことを発表した。 今回契約が発表されたのは、岡田侑大（島根スサノオマジック）、大浦颯太（三遠ネオフェニックス）、狩野富成（サンロッカーズ渋谷）、小澤崚（SHIBUYA SCELFIDA EXE.）、樋口鈴乃（日立