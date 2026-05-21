元ロコ・ソラーレの吉田知那美（34）は5月18日に自身のInstagramを更新し、夫で全日本スキー連盟アルペンスキーコーチの河野恭介さん（34）と野沢温泉を訪れたことを報告した。投稿では、夫に誘われて野沢温泉スキークラブのシーズン報告会に足を運んだことを明かし、大切な人がスキーに情熱を注ぐ理由の一端に触れた喜びをつづっている。 【画像】「披露宴かと思った」りくりゅう