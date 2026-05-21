大相撲で元関脇で、タレントの豊ノ島（42）が5月17日、Instagramを更新。元バドミントン日本代表の潮田玲子（42）の自宅で開催されたバーべーキューの様子を公開し、その豪華な顔ぶれに大きな反響が寄せられている。 【画像】ウィル・アイアトン、“美人姉”と行きつけの和食店公開「お姉さん今日もお綺麗」「ほのぼのしてて面白い」と反響 「先日、増嶋家でBBQしました！」というコメントと共に投稿