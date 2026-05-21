初のファイナル決勝に挑む「長崎ヴェルカ」。 対戦相手は、同じ西地区で3位の「琉球ゴールデンキングス」となりました。 チャンピオンシップで優勝経験のある琉球は、5大会連続でファイナルの舞台に立ちます。 今シーズンのヴェルカとの対戦成績は、1勝1敗。 完全決着となるファイナルは、横浜アリーナで行われ、23日(土)と24日(日)。 2試合で決着がつかなければ、26日(火)に「