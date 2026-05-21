自民党の議員連盟「国力研究会」会長に就任した加藤勝信前財務相は２１日、初会合の終了後、国会内で報道陣の取材に応じた。高市早苗首相（総裁）の政策を推し進める同議連には、衆参自民党議員４１７人のうち３４７人が参加した。会長には麻生太郎副総裁。幹事長に指名された萩生田光一幹事長代行は「しっかりみんなでスクラムを組んで（高市）政権を支えながら頑張っていこうという会でございます。ならば『両院義委総会で