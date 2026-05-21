ＤＤＴは２１日、８月１１日両国国技館大会の追加カードを発表。アイアンマンヘビーメタル級選手権時間差入場バトルロイヤルを行うことになった。同王座は２４時間３６５日、公式戦か否かを問わずにいつでもどこでもレフェリーによる勝利認定があればベルトが移動する特殊なタイトルだ。５月２１日時点の王者は人気声優・歌手の上坂すみれで挑戦者は未定。「タイトルの性質上、同選手権試合としておこなわれない可能性がござい