【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆巨人・井上温大―阪神・高橋遥人（１８時・東京ドーム）◆中日・柳裕也―広島・栗林良吏（１８時・バンテリンドーム）【パ・リーグ】◆楽天・ウレーニャ―ロッテ・小島和哉（１８時・楽天モバイル）◆西武・隅田知一郎―オリックス・ジェリー（１８時・ベルーナドーム）◆ソフトバンク・前田純―日本ハム・達孝太（１８時・みずほＰａｙＰａｙ）