【スターバックス】では、フルーツ × ソーダの組み合わせが人気の「限定ドリンク」を4月24日より販売中。昨年、発売されたばかりにも関わらず、早くも人気ドリンクの仲間入りを果たしたフルーツソーダを、今年はカスタムで楽しんでみては？ そこで今回は、限定ドリンクを堪能する、おすすめカスタムを紹介します。 公式のおすすめカスタマイズ シトラス果肉とソーダの組み合わせが