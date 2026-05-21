◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―１巨人（２１日・神宮）巨人が首位ヤクルトに惜敗し、連勝が７で止まった。先発の田中将大投手が初回から２点を先制され今季最短の４回３失点で降板。杉内俊哉投手チーフコーチは田中将について「丁寧に投げているなと思ったけれど、相手打線もしっかり研究はしているんだろうなと思っていました」とコメントした。５回から登板した中継ぎ陣は赤星が２回、田和が１回、堀田が１回をそれぞ