ファッションもヘアスタイルも自然体が支持されるこの頃、惹かれるのは艶のある暗髪。一般的にダークトーンは重く引き締まった印象を与えやすく、ボブと合わせると沈んで見えることも。どちらも捨てられないなら、濃密な暗さを効かせる分、コンパクトなシルエットにこだわってみて。 メリハリを生むくびれライン 爽やかなショートボブは、もちろんそのままでもすっきりした印象ですが、襟足を生え際ギ