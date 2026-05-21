「気にしすぎ」と言われながらも、消えなかった引っかかり。筆者が小1の息子を連れて自ら発達センターへ向かい、3回の面談を経て受け取ったのは、診断名ではありませんでした。それでも確かに、前より息子のことが見えるようになった気がしています。 ずっと、ずっと引っかかっていたこと 「お母さん、気にしすぎですよ」 3歳の健診から始まり、地域の発達相談、保健師さんへの相談--。何度話しても、返ってくる言葉