◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―１ＤｅＮＡ（２１日・マツダスタジアム）ＤｅＮＡが２カード連続の負け越しで勝率５割復帰ならず、借金２に後退した。エース・東克樹投手（３０）は中８日で８回１０安打３失点（自責２）完投と粘投。ソフトバンクにトレード移籍した山本に代わって２試合連続で松尾でのバッテリーとなる中で、開幕から８試合連続のクオリティースタート（６回以上自責３以下）としたが、３敗目（５勝）を喫した。