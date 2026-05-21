◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―１巨人（２１日・神宮）巨人は接戦を落とし、連勝が７でストップした。相手先発は今季３度目の対戦となった山野。２回１死満塁の好機をつくったが無得点に終わり、０―３の３回は先頭・平山と吉川の連打をきっかけにダルベックの適時内野安打で１点を返していた。その中で１―３の５回は先頭の田中将に代打・キャベッジを送り、三塁内野安打で出塁。続く平山も死球で無死一、二塁となったが