昭和改元から満100周年を迎えることを記念して、昭和の日である4月29日、政府主催の「昭和100年記念式典」が挙行された。 昭和43（1968）年の「明治百年記念式典」に比べると、国民の関心は低調であったけれども、記念式典はあくまでも関連施策の一つでしかないため、今後の盛り上がりに期待したい。 「令和を生きる我々は、昭和の先人たちが築いた『豊かさ』の土台に立ち、その叡智（えいち）と努力に学びながら、歴史の流れ