ニューヨークの国連本部で開かれたNPT再検討会議の全体会合＝19日（共同）【ニューヨーク共同】ニューヨークで開催中の核拡散防止条約（NPT）再検討会議で21日、採択を目指す成果文書案の3度目の改訂版が配布された。各国が対立する項目を一部削除し、全体の分量が13ページから8ページに大幅に減った。米ロの核軍縮合意、新戦略兵器削減条約（新START）の失効に遺憾を示した項目や、ウクライナの国名などが削られた。22日の閉