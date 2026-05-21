ゲーム実況者のなるきさんは5月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。「編集ミス」により素顔を公開したところ、反響を呼んでいます。【画像】人気ゲーム実況者・なるきの素顔「びっくりしました！ww」なるきさんは「今日の動画編集ミスで顔映っちゃって終わったWWWWWWWWWWWWWWWWWWまあいいか。引退するし」とつづり、YouTubeのスクリーンショット画像を投稿。ゲーム画面の中央下側に、素顔のなるきさんが写ってしまっています。マ