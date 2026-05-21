大村市にカジノを含む統合型リゾート施設＝「IR」の誘致を目指し、地元の経済界などが協議会を設置することになりました。 商工会議所の関係者が園田市長を訪問し、顧問への就任を要請しました。 大村市役所を訪れたのは、大村商工会議所の中村 人久 会頭らです。 園田市長に、8月に設置を目指す「大村湾グリーンIR誘致検討協議会」の顧問への就任を要請しました。 （園田 大村市長） 「謹んで顧