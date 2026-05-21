モデルの島袋聖南さんは5月20日、自身のInstagramを更新。息子とのお出かけショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真＆動画】島袋聖南＆息子のお出かけショット「久しぶりの軽井沢」島袋さんは「久しぶりの軽井沢なんだか感慨深いですね」とつづり、7枚の写真と1本の動画を投稿。夫でモデルの石倉ノアさんとの思い出の地である長野県・軽井沢を息子と訪れています。コーヒーを飲みながら散歩したり、そばを食べたり、のんび