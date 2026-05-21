左から：内閣府 健康・医療戦略推進事務局長の内山博之氏、ニコン・セル・イノベーション 代表取締役社長の中山稔之氏、ブリストル・マイヤーズスクイブ 代表取締役社長の勝間英仁氏、衆議院議員のとかしき なおみ氏、厚生労働副大臣の仁木博文氏、経済産業省 商務情報政策局 生物化学産業課長の廣瀬大也氏、慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 教授の中村洋氏、米国製薬研究工業協会（PhRMA）日本副代表の川端裕之氏、ブリストル