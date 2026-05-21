バンダイスピリッツは、『魔法の天使クリィミーマミ』より「Adokenette クリィミーマミ」(4,950円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月22日16時より予約受付開始、2026年11月発送予定。“あどけなかわいい”デフォルメフィギュアシリーズ「Adokenette」に、『魔法の天使クリィミーマミ』よりクリィミーマミが登場。「あどけない雰囲気」のデフォルメバランスと、物陰からこそっと覗く