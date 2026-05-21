◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―１巨人（２１日・神宮）巨人はヤクルトに惜敗で連勝は７でストップした。ヤクルト先発・山野に７回１失点の好投を許し、難敵左腕に今季３戦３敗となった。２点を先制された直後の２回は岸田の左前打から若林の右中間二塁打、佐々木の死球で１死満塁を作るも、浦田は空振り三振、田中将が三ゴロで絶好機を生かせず。５回も無死一、二塁から吉川、泉口、ダルベックの中軸が倒れた。山野に７