巨人のロマン砲として期待されている高卒育成２年目の竹下徠空（らいあ）内野手（１９）が２１日、ジャイアンツ球場で３軍練習に参加。「今は右の長距離砲がいないですし、岡本和真さんがいなくなった穴埋めは必要です。そこにたどり着けるように」と大きな夢に向かって、日々汗を流している。１０日のＢＣ神奈川戦と１５日のＢＣ信濃戦で本塁打を放つなど、今季３軍では２１試合に出場し、６本塁打と長打力は折り紙付き。この