◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―１巨人（２１日・神宮）巨人の平山功太内野手が出場７戦連続安打を放った。４試合連続「１番・右翼」でスタメン出場。３点を追う３回先頭の第２打席で先発左腕・山野の外角寄りの変化球を右前に運んだ。その後２死三塁から、ダルベックの一塁強襲安打で生還した。しかし９回１死一、二塁の第５打席でキハダの外角１５２キロ直球に見逃し三振。「最後打てなかったのが実力なのかなと。気持