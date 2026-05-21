歌手の中尾ミエ（７９）が２１日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に出演。両親について語った。母は「お嬢さん育ちだったみたいですね。あんまり色んなことできなかったみたいで」だと明かし、趣味嗜好は「洋物かぶれ」だったという。米国産の品物を好み、「私をアメリカ人とかと結婚させたかったみたい。だから私、国際結婚したら（母親が）喜んだかもしれない」と振り返った。自宅でも英語が身近にあ