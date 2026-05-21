テレビ朝日系列の２４社が共同で制作するドキュメンタリー番組「テレメンタリー２０２６」の公式サイトが２１日までに更新され、２３日に放送される予定だった番組の内容が変更になったことを告知した。同サイトでは「５月２３日に予定していた『私たち発達障害メイド喫茶です』は放送を延期します」と報告。２３日は「１月クール優秀賞作品アンコール放送誰が看取るのか 〜身寄りのない高齢者たち〜」を放送すると告知して