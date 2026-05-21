歌手の和田アキ子（76）が21日、自身のインスタグラムを更新。番組で共演する人気芸人との2ショットを公開した。和田は「昨日は、TBS『アッコとジャンボ』ロケ終わりで、スタッフみんなで、決起集会？という名のご飯会でした〜！」と報告。「毎回のロケが本当に新鮮で楽しくて、いいスタッフに恵まれて幸せです」とし、続けて「ジャンボとはこの番組で初めて共演したんですが、毎回アホな事ばっかりやってる私に、いつもうま