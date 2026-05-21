ロックバンド「爆風スランプ」のボーカル・サンプラザ中野くん（65）が、21日放送のBS11「鶴瓶のええ歌やなぁ」（木曜後8・00）にゲスト出演し、デビュー秘話を語った。山梨県に生まれ、千葉の高校を卒業後、早大へ進学。高校の同級生だったパッパラー河合らと爆風スランプを結成した。「デビュー前というのは、日本のライブハウスを回らせていただいて、ライブハウスの動員記録を打ち立てて、かなり人気があった」。しかし